Météo du samedi 17 septembre

Après les grosses pluies qui ont touché la Tunisie ce vendredi, le pays va pouvoir enfin respirer.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), les températures seront en baisse ce samedi 17 septembre. Le mercure oscillera entre 26 et 32 degrés dans le nord, le centre et le sud-est et entre 34 et 41 degrés dans les reste des régions, avec des coups de sirocco.

Des pluies éparses et orageuses seront a prévoir dans le nord et localement dans le centre, accompagnés de chutes de grêle.

Le ciel des villes du sud du pays sera traversé par des nuages passagers. L’INM appelle à la vigilance quant à un vent fort notamment près des côtes, à cause de nuages orageux.

La mer sera agitée à très agitée dans le Nord.

Gnetnews