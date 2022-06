MÃ©tÃ©o du samedi 18 juin: Attention au vent prÃ¨s des cÃ´tes

Météo du samedi 18 juin: Attention au vent près des côtes

L’Institut national de la météorologie annonce un temps plutôt nuageux dans la plupart des régions pour ce samedi 18 juin.

Un vent de secteur nord soufflera dans la nord et de secteur est dans le centre et le sud du pays. Il sera faible à modéré à l’intérieur du pays et fort sur les côtes. La mer sera plus ou moins agitée par endroit.

Du côté des températures, le mercure oscillera entre 30 et 35 degrés près des côtés et les hauteurs et atteindra les 41 degrés ailleurs avec des coups de sirocco.

Gnetnews