Météo du samedi 1er octobre

Ce premier jour du mois d’octobre sera marqué par un temps passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays. L’Institut national de la météorologie prévoit également des pluies locales avec une possibilité d’orages dans le nord-ouest, en fin d’après midi.

Du côté des températures, elles seront en baisse pour ce samedi. Les maximales seront comprises entre 22 et 27 degrés dans le Nord et 27 et 33 degré dans les reste du pays.

Un vent fort est également attendu, notamment près des côtes, pouvant atteindre les 50km/h et sera modéré partout ailleurs.

Gnetnews