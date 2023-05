Météo du samedi 20 mai 2023

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée de samedi 20 mai 2023 sera caractérisée par des nuages abondants et des pluies parfois orageuses au Nord, ainsi que localement au Centre et au Sud-est du pays. Au matin, les régions du Nord connaîtront parfois des pluies abondantes accompagnées de chutes de grêle dans certains endroits.

Le vent soufflera relativement fort puis fort, atteignant des vitesses entre 40 et 60 km/h sur la plupart des régions, avec localement des phénomènes de sable dans le Sud.

La mer sera très agitée puis forte localement.

Les températures continueront de baisser. Les maximales varieront entre 15 et 20 degrés Celsius au Nord et sur les hauteurs, et entre 22 et 28 degrés Celsius dans les autres régions.

Gnetnews