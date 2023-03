Météo du samedi 4 mars

D’après les prévisions de l’Institut national de météorologie, ce samedi 4 mars 2023 sera marqué par une couverture nuageuse importante dans le Nord, ainsi que localement dans le Centre-est, accompagnée de pluies intermittentes et orageuses. Les précipitations seront plus importantes dans l’extrême Nord-ouest.

Le vent soufflera fort, atteignant une vitesse de 40 à 60 km/h, tandis qu’il sera modéré à relativement fort, allant de 20 à 45 km/h ailleurs.

La mer sera très agitée dans le Nord et ondulée à agitée dans les autres régions.

Quant aux températures, elles connaîtront une légère hausse, avec des maximales oscillant entre 11 et 17 degrés dans le Nord, et entre 17 et 21 degrés dans les autres régions.

