Météo du vendredi 24 janvier 2025 : Temps partiellement nuageux et températures stables

L’Institut national de la météorologie a annoncé que la journée du vendredi 24 janvier 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les conditions climatiques seront dominées par des vents de sud-ouest. Dans les régions du sud-est, ces vents souffleront de manière relativement forte à forte, pouvant provoquer localement des tourbillons de sable, ce qui pourrait réduire temporairement la visibilité dans certaines zones. Dans le reste du pays, les vents seront généralement faibles à modérés, offrant des conditions plus calmes.

Côté températures, la stabilité sera de mise. Les valeurs oscilleront entre 18 et 23 degrés dans les régions du nord et du nord-ouest. Sur les hauteurs, la fraîcheur se fera davantage ressentir, avec des températures autour de 16 degrés. En revanche, les régions du centre profiteront d’un climat plus doux avec des températures atteignant jusqu’à 25 degrés.

En ce qui concerne l’état de la mer, elle sera agitée dans le golfe de Gabès ainsi que dans la zone de Chebba, ce qui pourrait compliquer les activités maritimes. Cependant, sur le reste du littoral, la mer sera relativement calme et peu agitée, permettant des conditions plus favorables pour la navigation.

Gnetnews