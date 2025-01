Météo du vendredi 31 janvier : Temps nuageux et vents forts au sud

L’Institut national de la météorologie annonce pour ce vendredi 31 janvier 2025 un temps généralement nuageux sur l’ensemble du pays. Au fil de la journée, les nuages s’épaissiront progressivement sur les régions de l’ouest, entraînant des pluies éparses, avant de s’étendre en fin de nuit aux régions du nord et du centre-est.

Le vent, de secteur Est, sera relativement fort dans un premier temps, puis se renforcera progressivement au sud, provoquant des tourbillons locaux susceptibles de réduire la visibilité horizontale. Il restera faible à modéré ailleurs, avant de se renforcer sur la côte Est en fin de journée.

Concernant l’état de la mer, elle sera agitée dans la majorité des zones, devenant très agitée, voire localement houleuse, sur les côtes de l’Est.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 16 et 21°C au nord et au centre, avec 14°C sur les hauteurs de l’ouest, tandis qu’au sud, elles varieront entre 20 et 25°C.

Gnetnews