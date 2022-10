MÃ©tÃ©o du vendredi 7 octobre

Météo du vendredi 7 octobre

L’Institut national de la météorologie a indiqué que le ciel sera partiellement nuageux sur le nord et le centre du pays pour ce vendredi 7 cotobre. Des orages accompagnées de pluis sont également attendues dans l’après-midi sur les hauteurs situées à l’Ouest.

Le vent sera de secteur sud dans le nord et le centre et de secteur est sur les régions du sud de la Tunisie. Il sera relativement fort sur les côtes nord et modéré à faible ailleurs.

Du côté des températures elles resteront douces. Les maximales seront comprises entre 26 et 32 degrés.

Gnetnews