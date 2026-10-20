MÃ©tÃ©o en Tunisie : Temps nuageux et pluies Ã©parses pour ce mardi

La mÃ©tÃ©o de ce mardi 20 octobre sera caractÃ©risÃ©e par un temps partiellement nuageux Ã parfois trÃ¨s nuageux, selon un communiquÃ© de l’INM.

Des pluies Ã©parses dans les rÃ©gions ouest du pays sont Ã©galement attendues. Ces prÃ©cipitations vont s’Ã©tendre progressivement aux rÃ©gions du nord, oÃ¹ elles seront temporairement orageuses et parfois abondantes, avec des chutes de grÃªle localisÃ©es.

Par ailleurs, le vent soufflera du secteur sud, relativement fort prÃ¨s des cÃ´tes nord et sur les hauteurs, et modÃ©rÃ© dans les autres rÃ©gions. Il sâ€™orientera vers le secteur ouest en fin de journÃ©e. Des rafales pourront temporairement dÃ©passer les 60 km/h lors de lâ€™apparition des cellules orageuses.

La mer sera trÃ¨s agitÃ©e au nord et agitÃ©e sur le reste des cÃ´tes.

Concernant les tempÃ©ratures, celles-ci connaÃ®tront une lÃ©gÃ¨re hausse avec des maximales oscillant entre 24 et 28 Â°C dans les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res de lâ€™est et sur les hauteurs, et entre 28 et 33 Â°C dans le reste du pays. Elles atteindront localement 35 Â°C dans le sud-ouest.