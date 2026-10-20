Terrains AFH Ã Mhamdia : jusquâ€™au 17 novembre 2026 pour dÃ©poser sa candidature

Dans le gouvernorat de Ben Arous, le lotissement social Â« Jinene Mhamdia Â» va bientÃ´t proposer Ã la vente des parcelles individuelles, sous lâ€™Ã©gide de lâ€™Agence FonciÃ¨re dâ€™Habitation. Par un message diffusÃ© en dÃ©but de semaine, lâ€™organisme a fixÃ© au 17 novembre 2026, date incluse, la limite pour les personnes qui avaient dÃ©jÃ introduit une demande et souhaitent toujours obtenir un terrain. Celles-ci doivent valider leur dossier par voie numÃ©rique. Les nouveaux candidats, eux aussi, disposent de cette pÃ©riode pour sâ€™enregistrer, uniquement via le portail www.afh.nat.tn, qui reste le seul canal acceptÃ© pour lâ€™ensemble des dÃ©marches.

Tarif avantageux et conditions Ã respecter

Une fraction des parcelles sera cÃ©dÃ©e Ã un tarif avantageux aux foyers modestes, en vertu de lâ€™arrÃªtÃ© conjoint signÃ© le 8 avril 2025 par le ministre de lâ€™Ã‰quipement et de lâ€™Habitat et le ministre des Domaines de lâ€™Ã‰tat et des Affaires fonciÃ¨res. Pour en bÃ©nÃ©ficier, le candidat doit notamment percevoir un revenu brut mensuel nâ€™excÃ©dant pas le triple du salaire minimum professionnel garanti, tel quâ€™en vigueur au moment de lâ€™attribution de la parcelle.

Pour toutes les catÃ©gories de terrains, la distribution sâ€™effectue en suivant lâ€™ordre dâ€™arrivÃ©e des dossiers. Une sÃ©lection est ensuite opÃ©rÃ©e selon les rÃ¨gles dÃ©finies par lâ€™arrÃªtÃ© ministÃ©riel du 28 janvier 2025.