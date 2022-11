Météo froide et pluvieuse pour ce mercredi 30 novembre

Il est enfin temps de sortir manteaux et couettes. En effet, la météo des prochains jours s’annonce froide et pluvieuse.

Selon le dernier bulletin de l’Institut national de la météorologie, ce mercredi 30 novembre sera marqué par des pluies abondantes, parfois orageuses, dans le nord du pays. Des chutes de grêle pourraient même apparaitre sur les côtes.

Le vent sera fort et la mer agitée. Du côté des températures, le mercure oscillera entre 9 et 14 degrés dans le nord et entre 14 et 19 degrés dans le reste du pays.

