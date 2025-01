Météo/Lundi 20 janvier 2025: Temps nuageux avec des pluies localisées

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée de lundi 20 janvier 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire. Les nuages seront parfois denses dans les régions côtières du nord-ouest, accompagnés de quelques pluies éparses.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales variant entre 9 et 13 degrés dans les hauts plateaux du nord-ouest et du centre, tandis qu’elles oscilleront entre 14 et 18 degrés dans les autres régions du pays.

Concernant l’état de la mer, elle sera agitée dans les zones nordiques, mais relativement calme à peu agitée sur les côtes orientales.

Gnetnews