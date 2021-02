Météo : Persistance du temps froid ce début de semaine sur la Tunisie

Ce début de semaine est marqué par la persistance des perturbations météorologiques, ayant sévi ce week-end sur la Tunisie.

Dans son premier bulletin de la journée, l’Institut national de la Météorologie prévoit un temps froid dans la plupart des régions, avec des températures variant entre 06 et 12° au Nord et sur les hauteurs, et 11 et 17° sur le reste des régions.

Les vents souffleront fort sur les côtes, et les bulletins d’alerte sont, toujours, en vigueur pour la navigation et la pêche.

La mer est agitée à houleuse.

Le ciel sera densément nuageux, ce lundi 15 février ; des pluies locales sont attendues sur les Côtes-Est.

Gnetnews