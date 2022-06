Météo: Températures en hausse et coup de siroco

L’INM a annoncé ce samedi 04 juin que le vent de siroco va souffler sur la plupart des régions, alors que le mercure continuera de grimper à des niveaux élevés.

Les températures seront en hausse, comprises entre 34 et 39 degrés sur le littoral, dans les régions côtières-est, et entre 39 et 45 C° dans le reste du pays. En revanche, le temps sera partiellement nuageux sur le nord, avec des cellules orageuses accompagnées sur les hauteurs de l’ouest.

Le vent du secteur sud sur le nord et le centre et du secteur Est sur le sud, relativement fort sur les côtes, de faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs. Quant à la mer, elle sera peu agitée à ondulée.

Gnetnews