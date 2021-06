Météo/ Tunisie : Pluies, et températures en baisse ce mardi 01er juin au Nord et au Centre

Les conditions météorologiques sont marquées en ce mardi 01er Juin 2021, par un temps gris, une chute des températures et des précipitations variables d’une région à l’autre.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit des pluies orageuses, avec l’éventualité de chute de grêle, à des endroits limités, au Nord, et localement au Centre.

Le temps sera intensément nuageux au Sud.

Les prévisions tablent sur une baisse relative des températures, avec des maximales comprises entre 21 et 26° dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 28 et 33° dans le reste des régions.

Les vents seront, globalement, modérés, avec une vitesse atteignant les 40 Km, près des côtes et au Sud, où ils seront accompagnés de tempêtes de sable. Ils dépasseront les 60 Km/ heure lors du passage des nuageux orageux.

Gnetnews