Météo : Un vendredi marqué par le froid, les pluies et des chutes de grêle

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce pour ce vendredi 17 janvier 2025 un temps marqué par une baisse notable des températures, des précipitations abondantes et des conditions météorologiques agitées, en particulier dans le nord et le centre du pays.

Les pluies seront particulièrement fortes dans le nord-ouest et l’extrême nord, accompagnées par des chutes de grêle par endroits. Des flocons de neige sont également prévus sur les hauts plateaux de l’ouest.

Les températures maximales oscilleront entre 3 et 7 degrés dans les gouvernorats du Kef, de Siliana et de Kasserine. Dans les autres régions, elles seront comprises entre 9 et 14 degrés.

Un vent de secteur ouest soufflera de manière relativement forte, devenant localement fort à très fort près des côtes et sur les hauteurs. La mer sera très agitée à agitée, rendant les conditions maritimes particulièrement difficiles.

L’INM recommande la vigilance face à ces conditions météorologiques, notamment pour les déplacements et les activités en extérieur dans les régions concernées.

Gnetnews