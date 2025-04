Migration : La Tunisie plaide pour une approche globale et solidaire au Caire

Le Secrétaire d’État tunisien auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Mohamed Ben Ayed, a conduit la délégation tunisienne à la deuxième conférence ministérielle du Processus de Khartoum, tenue le 9 avril 2025 dans la capitale égyptienne. Cette initiative, portée conjointement par l’Union européenne et les pays de la Corne de l’Afrique, constitue un cadre de dialogue régional sur les routes migratoires.

Intervenant lors de cette rencontre, M. Ben Ayed a exposé les lignes directrices de la politique tunisienne face à la migration irrégulière. Il a rappelé que cette approche, s’inscrivant dans la vision du président Kaïs Saïed, dépasse la seule dimension sécuritaire pour intégrer des solutions de développement globales : sociales, économiques, éducatives et humaines. Il a insisté sur l’impératif de s’attaquer aux causes profondes de la migration, en partenariat avec les pays d’origine, de transit et de destination.

Le Secrétaire d’État a par ailleurs souligné la nécessité d’une solidarité accrue entre États et d’un appui renforcé des organisations internationales, en particulier pour la réussite des programmes de retour volontaire, mis en œuvre dans le respect des droits fondamentaux des migrants. Il a également mis en garde contre les effets néfastes de la fuite des compétences, un phénomène qui freine considérablement le développement des pays du Sud, appelant à des solutions équilibrées et bénéfiques pour toutes les parties.

Les discussions se sont conclues par l’adoption de la Déclaration du Caire, qui met l’accent sur plusieurs axes majeurs :

Le traitement des causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés ;

Le renforcement des capacités des pays concernés et la valorisation du rôle des femmes, des jeunes et des diasporas ;

La promotion de voies de migration régulières et le développement de programmes de coopération dans le domaine de la mobilité

La garantie du respect des droits humains et la protection des réfugiés ;

La lutte contre la traite des êtres humains et le démantèlement des réseaux criminels, via une approche participative et intégrée.

Un Plan d’action du Caire a également été adopté pour marquer la prochaine phase du Processus de Khartoum, dont la présidence passera de l’Égypte à la France.

En marge de la conférence, M. Ben Ayed a multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs chefs de délégation et représentants d’organisations internationales. Ces échanges ont permis de réitérer l’importance du soutien aux efforts tunisiens pour gérer la migration irrégulière, dans le respect du principe de responsabilité partagée. Il a notamment invité les partenaires internationaux à appuyer davantage le programme de retour volontaire des migrants irréguliers, piloté par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), soulignant que ce dispositif demeure la solution la plus humaine et durable.

