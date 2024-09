Ministère de la Famille: Lancement de la distribution d’aides pour la rentrée scolaire

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Âgées a lancé la distribution d’aides en nature pour la rentrée scolaire, visant 7 371 enfants pris en charge par les institutions de l’enfance de l’État. La valeur totale de cette aide s’élève à environ 14,2 millions de dinars (MD), dans le cadre du renforcement du rôle social de l’État.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère a précisé que l’aide distribuée comprend des livres, des cartables, des fournitures scolaires, des vêtements et des chaussures. Elle est destinée aux enfants issus de familles démunies et à ceux sans soutien familial, placés dans des centres ou institutions d’encadrement social.

Entre le 28 août et le 3 septembre 2024, 1 810 enfants issus des centres d’enfance de Bir El Hafi, Regueb, Meghila, Mazouna, Meknassi, Menzel Bouziane, Ben Aoun, Ouled Belhadi et Ouled Hafouz à Sidi Bouzid, ainsi que des complexes d’enfance de Souk Lahad, de Kebili, de Fawar, Jomna et Qalaa (gouvernorat de Kebili), et des centres d’enfance de Douar Hicher et Mornaguia à la Manouba ont bénéficié de cette aide.