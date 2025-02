MinistÃ¨re de la SantÃ© : AvancÃ©es dans la digitalisation du secteur mÃ©dical en Tunisie

Ministère de la Santé : Avancées dans la digitalisation du secteur médical en Tunisie

Le ministre de la Santé a annoncé que la Tunisie poursuit ses efforts pour achever la numérisation du dossier médical, dont l’implémentation a dépassé les 95%, et a atteint des étapes très avancées. Il a précisé que la prochaine étape consistera à connecter les établissements de santé de première ligne à Internet et à former les infirmiers et médecins, dans le cadre du projet du « dossier médical unique ».

Lors de son intervention en marge de l’ouverture de la 10ème édition du Forum « Réalité » sur la santé numérique, le ministre a également souligné la poursuite de la mise en œuvre du projet de numérisation du parcours des médicaments, en collaboration avec l’ambassade des États-Unis en Tunisie. Ce projet, destiné à la Agence Nationale des Médicaments, vise à lutter contre la contrebande de médicaments et à limiter la diffusion de produits pharmaceutiques non conformes.

Le ministre a aussi évoqué les avancées dans la télémedecine, qui permet, grâce à des équipes médicales collaborant entre Tozeur, Sfax et l’hôpital de la Rabta, de traiter des cas de AVC et d’effectuer des diagnostics radiologiques à distance. Il a expliqué que la numérisation des dossiers médicaux dans les hôpitaux universitaires, locaux et régionaux permettra de collecter des indicateurs précieux pour analyser la situation sanitaire, anticiper les besoins et renforcer les actions préventives.

Par ailleurs, le ministère de la Santé collabore avec la société « InstaDeep », spécialisée en intelligence artificielle, pour développer un logiciel tunisien de lecture à distance des images médicales, telles que les scanners, IRM, mammographies et imageries oculaires. Ce projet vise à améliorer le diagnostic des maladies des yeux liées au diabète et à analyser les biopsies.

Le ministre a également salué l’implication des startups tunisiennes et des équipes locales en intelligence artificielle, qui soutiennent la réforme du secteur de la santé de manière volontaire et gratuite. Un projet d’une plateforme spécialisée dans ces domaines sera bientôt lancé au sein du ministère de la Santé.

Gnetnews