Ministère du Tourisme: Mise en place d’un service en faveur des Tunisiens voyageant à l’étranger

Dans un souci de garantir des standards élevés de qualité et de transparence dans les prestations des établissements d’hébergement touristique et des agences de voyages, tant en Tunisie qu’à l’étranger, le ministère du Tourisme rappelle la mise à disposition de plusieurs moyens de communication pour recueillir les plaintes et observations des citoyens.

Cette démarche s’inscrit notamment dans le contexte actuel marqué par l’intensité des activités liées aux voyages de la Omra, qui connaissent une forte affluence.

Voici les canaux de communication mis en place :

Courriel : boc@mta.state.tn

Bureau des relations avec le citoyen : 71 120 401

Salle des opérations et de veille de l’Office National du Tourisme Tunisien : 71 105 403

Le ministère invite le public à utiliser ces moyens pour signaler tout manquement ou partager des remarques, dans le cadre d’un engagement commun pour un service touristique de qualité.

