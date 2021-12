Mise à jour des conditions d’entrée aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont durcit les conditions d’entrée sur le territoire américain. L’ambassade a annoncé via un communiqué que tous les voyageurs de 2 ans et plus devront présenter un test PCR négatif ne dépassant pas les 24h avant de se rendre aux Etats-Unis. Et ce quelque soit leur parcours vaccinal.

Par ailleurs, les voyageurs non américains où les résidents non permanents, devront impérativement fournir une preuve de leur vaccination.

A noter que ces mesures sont entrés en vogue depuis le 6 décembre.

L’ambassade américaine met à disposition des voyageurs le lien suivant pour plus d’informations: https://go.usa.gov/xewfe.

Gnetnews