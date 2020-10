Mkacher attaque Al Jari : « Il croit être plus fort que l’Etat »

C’est la guerre totale entre les présidents du CS Chebba et celui de la Fédération tunisienne de football. Taoufik Mkacher a déclaré, sur les ondes d’IFM que Wadi Al Jari croit être « plus fort que l’Etat, le chef du gouvernement et le président de la République ».

Suite à la suspension du CS Chebba par la FTF, le président Mkacher s’est complètement lâché contre Al Jari : « Je n’ai aucun conflit personnel avec qui que ce soit. Notre club existe depuis 60 ans et sur un coup de tête, Al Jari a décidé de le rayer de la carte footballistique. Nous avons juste demandé un audit des comptes de la FTF, tout comme l’a fait IWatch ainsi que d’autres organisations. Cet homme n’est pas honnête et nous n’allons pas nous laisser faire. Al Jari est une menace pour la sécurité nationale et les puvoirs publics doivent absolument intervenir ».

