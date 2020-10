Mkacher contre attaque : « Al Jari nous a fait du chantage »

Après la sortie médiatique de Wadii Al Jari, lundi soir sur Attessiaâ TV, le CS Chebba a organisé une conférence de presse ce lundi pour revenir sur plusieurs points évoqués par le président de la FTF. Taoufik Mkacher a entre autre déclaré : « Nous n’avons pas de problèmes particuliers avec l’instance footballistique. Ma démission ? J’ai décidé de rester et poursuivre ma mission afin de sauver le club. Nous avons été rayés de la carte pour 3200 dinars ? C’est faux. Nous avons encoyé des correspondances à la FTF afin de renouveler notre adhésion aux compétitions nationales, mais nous avons été surpris quand le montant demandé s’est élevé à plus de 180 000 dinars à cause des amendes infligées par la LNFP suite à des publications sur notre page Facebook. L’audit ? Al JAri nous a fait du chantage et nous a demandés de retirer notre demande contre la suppression des amendes de la LNFP ».

