Mohamed Ali Nafti à l’Assemblée générale des Nations Unies et appelle à renforcer l’impact du Mouvement des non-alignés

Le 23 septembre 2024, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, a pris part à l’assemblée ministérielle du Mouvement des non-alignés, organisée en marge de la semaine de haut niveau de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Dans son discours, il a rappelé les principes de la conférence de Bandung, fondateurs du mouvement, et a appelé à insuffler une nouvelle dynamique à ses actions pour répondre aux aspirations des peuples et renforcer son rôle central dans la promotion des objectifs de la Charte des Nations Unies.

Il a également souligné l’importance de mettre fin aux conflits et aux crises humanitaires afin de favoriser la sécurité et la stabilité dans un monde de plus en plus déséquilibré par les crises géostratégiques.

Lors de cette réunion, le ministre a salué la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 18 septembre 2024, qui demande à la puissance occupante de mettre fin à son « occupation illégale des territoires palestiniens » dans un délai de 12 mois, conformément à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 19 juillet 2024 sur les conséquences juridiques des politiques d’occupation en Palestine.

Il a exhorté le Mouvement des non-alignés à tirer parti de cette avancée et à continuer de mener des actions décisives et responsables pour permettre au peuple palestinien de retrouver ses droits légitimes, notamment celui de fonder un État souverain sur l’ensemble du territoire palestinien, avec Jérusalem comme capitale.

