Mohamed Ali Nafti, engage des discussions stratÃ©giques Ã  Addis-Abeba pour renforcer la coopÃ©ration rÃ©gionale et continentale

Mohamed Ali Nafti, engage des discussions stratégiques à Addis-Abeba pour renforcer la coopération régionale et continentale

Le 11 février 2025, à Addis-Abeba, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a entamé ses activités en Éthiopie par une série de rencontres diplomatiques de haut niveau. Il a notamment tenu une séance de travail avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines. Cet entretien s’inscrit dans la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer la consultation et la coordination tant au niveau bilatéral que multilatéral, notamment dans le cadre des comités sectoriels et des discussions prévues lors du Conseil exécutif et du Sommet africain.

Les deux ministres ont souligné l’importance de ces discussions pour la réforme structurelle de l’Union africaine (UA), la sécurité et la stabilité régionale, ainsi que pour la promotion du commerce intra-régional et des investissements conjoints au bénéfice des peuples africains et de leurs générations futures.

Dans le même contexte, le ministre Nafti a rencontré Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal. Les échanges ont mis en lumière la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays, ainsi que la nécessité de les renforcer pour les orienter vers un partenariat économique mutuellement bénéfique. Les discussions ont également porté sur le développement des relations universitaires et académiques, et sur l’importance d’explorer de nouveaux secteurs de coopération, tels que les technologies de la communication et la recherche scientifique.

Le ministre tunisien a ensuite rencontré son homologue nigérian, Yusuf Tuggar, pour discuter des perspectives de coopération bilatérale, notamment dans les secteurs économique et commercial. L’accent a été mis sur l’importance du secteur privé et sur le soutien nécessaire des structures gouvernementales des deux pays. Ils ont convenu de tenir une deuxième réunion en mai à Tunis pour approfondir cette coopération, notamment dans les domaines bancaire et minier.

Enfin, le ministre Nafti, accompagné de l’Ambassadeur de Tunisie auprès de l’Éthiopie et de l’Union africaine, a rencontré plusieurs personnalités de haut niveau, dont le Secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA), des représentants de l’Union africaine et des membres de l’ambassade tunisienne à Addis-Abeba. Il a souligné l’importance d’intensifier les efforts pour améliorer le travail de l’UA et ses structures, afin de renforcer l’image de la Tunisie et son rôle dans la promotion de l’action africaine commune et la préservation de la stabilité et de la sécurité du continent.

