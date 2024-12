Mohamed Ali Nafti rencontre la communautÃ© tunisienne en Ã‰gypte

Mohamed Ali Nafti rencontre la communauté tunisienne en Égypte

En marge de sa participation à la Conférence ministérielle sur la réponse humanitaire à la Bande de Gaza, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, le 1er décembre 2024, des membres de la communauté tunisienne résidant en Égypte.

Lors de cette rencontre, le ministre a pris connaissance des conditions de séjour des Tunisiens en Égypte et a écouté leurs préoccupations. Il a mis en avant l’attention particulière accordée par le président de la République, Kaïs Saïed, aux Tunisiens vivant à l’étranger, tout en réaffirmant l’engagement du ministère à améliorer la qualité des services fournis par les missions diplomatiques et consulaires.

Mohamed Ali Nafti a également évoqué les initiatives en cours pour moderniser les services consulaires, soulignant leur importance pour répondre aux besoins croissants des Tunisiens à l’étranger.

Le ministre a salué le rôle de la diaspora tunisienne dans le développement national et le rayonnement de l’image de la Tunisie à l’international. Il a appelé la communauté en Égypte à renforcer sa solidarité et sa cohésion, des valeurs essentielles pour maintenir des liens forts entre ses membres et leur pays d’origine.

