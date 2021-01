Mohammed Ali Boughdiri : »Présidence du Club Africain? Je suis prêt »

L’ex candidat à la présidence du Club Africain s’est exprimé sur sa page Facebook officielle après la dernière sortie médiatique d’Abdessalam Younsi qui a affirmé qu’il ne quittera son poste que si un autre candidat s’engage à payer les dettes du club.

Mohammed Ali Boughdir a affirmé qu’il n’a pas peur de cette grande responsabilité : « Je suis prêt à faire ce qu’il faudra pour sauver le CA avec beaucoup de courage et en collaboration avec les enfants du club et son public. J’appelle à une organisation d’une nouvelle assemblée générale dans laquelle le bureau directeur actuel devra présenter le rapport financier et annoncer son départ ».

GnetNews