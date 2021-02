Mohssen Trabelsi : « Nous sommes dans une course contre la montre »

Le Club Africain est dans une nouvelle ére, mais le temps presse. c’est ce qu’a déclaré Dr Mohssen Trabelsi, désigné à la tête du nouveau comité directeur qui remplace le bureau sortnt d’Abdessalam Younssi.

Interrogé par la Radio Nationale, Trabelsi a souligné : « Il n’y a pas une seconde à perdre. Nous sommes dans une course contre la montre et nous avons besoin de régler le maximum des dettes du club le plus rapidement possible. Il n’y aura aucun chagement dans le staff technique et dans l’effectif. Younssi ? Nous lui demandons de la transparence et de la collaboration. Nous avons besoin de tous les documents qui vont nous permettre d’avoir une visibilité totale sur les comptes du club afin de pouvoir entamer la stratégie de sauvetage ».

GnetNews