Moknine: Arrestation de 12 personnes planifiant une traversÃ©e clandestine

Moknine: Arrestation de 12 personnes planifiant une traversée clandestine

Dans le cadre de la lutte contre les crimes liés au trafic de drogue, à la traite des êtres humains et à l’immigration clandestine, les unités de la sûreté nationale de Moknine ont arrêté 12 individus, dont des femmes et des enfants, qui planifiaient une traversée illégale des frontières maritimes.

En coordination avec le procureur de la République de Monastir, une intervention a permis de perquisitionner deux maisons situées dans une ferme à Teboulba, où les suspects ont été appréhendés. Les fouilles ont conduit à la saisie de 14 contenants plastiques remplis de carburant, 21 comprimés de drogue et une somme d’argent de 5 000 dinars.

À la suite de ces découvertes, le procureur de la République a ordonné la mise en détention des membres du groupe, incluant l’organisateur présumé de l’opération. Deux complices ont été inscrits sur les listes de recherche, et des procès-verbaux ont été rédigés pour constitution d’un réseau de traversée maritime illégale et possession de stupéfiants à des fins de consommation et de trafic.

Gnetnews