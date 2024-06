Monastir: Deux criminels dangereux arrêtés par la police

Les unités de la brigade de sécurité des loisirs de la zone de sécurité nationale de Monastir ont récemment reçu des informations indiquant la présence de deux délinquants recherchés, séjournant dans une maison louée dans la région.

Après une coordination avec le ministère public, les unités de la brigade de sécurité des loisirs, accompagnées par la brigade de police judiciaire et des patrouilles de la police de secours, se sont rendues sur les lieux. Elles ont réussi à arrêter les deux suspects.

Lors de la vérification de leur identité, il a été révélé que le premier suspect faisait l’objet de huit mandats de recherche et le second de dix, pour diverses infractions telles que fouilles archéologiques illégales, port d’arme à feu, violence, passage illégal de frontières maritimes et formation d’une association de malfaiteurs.

Une perquisition de la maison a permis de découvrir un bateau pneumatique, un fusil de chasse, une assiette et un billet enroulé utilisés pour inhaler de la cocaïne.

Le représentant du ministère public a ordonné la détention des deux suspects et les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur leurs activités criminelles.

Gnetnews