Monastir : Une femme tuÃ©e par son fils pour de lâ€™argent destinÃ© Ã  la drogue

Monastir : Une femme tuée par son fils pour de l’argent destiné à la drogue

Un crime odieux a secoué la ville de Lamta, dans le gouvernorat de Monastir. Selon le porte-parole des tribunaux de Monastir et de Mahdia, le juge Farid Ben Jha, une femme a été retrouvée morte lundi après-midi, présentant une blessure à la tête.

Alertées vers 14h00, les unités de la garde nationale de Kasr Hellal et de la protection civile ont découvert le corps sans vie de la victime. Les premiers éléments de l’enquête ont rapidement conduit les forces de l’ordre à suspecter ses deux fils. L’un d’eux, né en 1990, a été retrouvé avec du sang sur ses vêtements et a reconnu avoir frappé et tué sa mère. Il a expliqué son geste par des différends répétés avec elle, notamment son refus de lui donner de l’argent pour acheter de la drogue.

Son frère, né en 1995, est également impliqué dans l’affaire, et tous deux ont été placés en garde à vue. La victime, une veuve née en 1972, a été transportée à l’hôpital pour une autopsie afin de déterminer les circonstances exactes de son décès.

Le porte-parole du tribunal a précisé que l’enquête se poursuit pour établir l’ensemble des responsabilités. Il a également souligné que ce crime, qualifié d’homicide volontaire avec préméditation, est passible de la peine de mort selon le code pénal tunisien, en raison de sa gravité et de l’atteinte aux valeurs sociales et familiales.

