Moncef Marzouki appelle Ã  une manifestation anti SaÃ¯ed ce dimanche

Moncef Marzouki appelle à une manifestation anti Saïed ce dimanche

Dans une vidéo postée vendredi sur son compte Facebook, l’ancien président Moncef Marzouki a appelé les Tunisiens manifester en masse ce dimanche 10 octobre pour défendre la Constitution et la démocratie et contre les décisions prises par Kaïs Saïed.

Cet appel s’ajoute à celui émis par Le Hirak, collectif de « Citoyens contre le coup d’Etat » composé de militants, d’activistes et de citoyens qui rejettent les mesures d’exception du chef de l’Etat et qui avait déjà organisé deux manifestations à Tunis les 18 et 26 septembre dernier.​​​​​​​

« Je vous appelle à manifester en masse, dimanche, pour défendre la Constitution, la démocratie, la souveraineté nationale, ainsi que votre dignité et votre liberté », a déclaré Marzouki dans la vidéo.

« Vous devez participer en masse à cette manifestation, indépendamment de toute affiliation partisane, idéologique ou personnelle », a-t-il ajouté.

Il a également insisté sur « la nécessité pour les Tunisiens de mettre de côté leurs rivalités personnelles et dissensions idéologiques », précisant que « la Tunisie est au bord de la faillite, alors que l’état psychologique des citoyens s’est dégradé, outre les ingérences extérieures dans les affaires internes du pays ».

Par ailleurs, Moncef Marzouki a appelé au retour du Parlement et à la démission ou la destitution de Kaïs Saïed. Il a aussi appelé à la démission de Rached Ghannouchi de la présidence de l’ARP et à la mise en place d’un président ou d’une présidente qui serait approuvé à l’unanimité par toutes les parties du paysage politique tunisien

« Après cela, nous amorçons une simple phase de transition de 45 jours pour tenir des élections anticipées, libres et équitables », a-t-il expliqué en substance.

Gnetnews