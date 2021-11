Mondher Kebaïer accuse et hausse le ton : « Je n’ai rien à prouver »

Le sélectionneur de l’équipe nationale s’est exprimé sur les ondes de Shems FM et a parlé des critiques « injustes » envers le staff technique et certains joueurs. Pour Mondher Kebaïer, certaines personnes n’ont rien d’autre à faire à part tenter d’envenimer l’ambiance du groupe : » Ils diffusent les rumeurs et font tout pour déstabiliser l’équipe. Mais, nous sommes solides. Ils n’y arriveront pas. Nous sommes attentifs aux critiques constructives, mais ces personnes ont des obtectifs personnels. Plusieurs joueurnt subissent une pression énorme, mais ils sont coriaces et savent résister. Me concernant, je n’ai strictement rien à prouver ».

GnetNews