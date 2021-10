Mondher Kebaier : « Il ne manquait que la concrétisation »

Le sélectionneur national, Mondher Kebaier, a déclaré, après le match nul concédé par la Tunisie face à la Mauritanie, que son équipe aurait pu décrocher la victoire mais ses joueurs ont été inefficaces devant la cage : « Lors de la première période, la Mauritanie nous a mis en difficulté et s’est procurée deux ou trois occasions de marquer mais Ben Mustapha et la défense étaient vigilants. Nous avons pris le contrôle du jeu avant la mi-temps et aurions pu marquer. La victoire était dans nos cordes mais nous nous sommes contentés du nul à cause de notre maladresse. La seconde période a été, tout de même, satisfaisante et il ne manquait qu’un peu d’efficacité. Maintenant, il nous reste un déplacement en Guinée Equatoriale, qui pourrait être décisif pour la qualification et un match à domicile face à la Zambie. Nous allons continuer à travailler pour être prêt en novembre ».

GnetNews