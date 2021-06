Mondher Kebaïer : « Le Mali ? Une occasion pour corriger nos erreurs »

La sélection tunisienne terminera son stage par un troisième match amical contre le Mali. Après une victoire face à la RD Congo et une défaite contre l’Algérie, les Aigles de Carthage veulent se ressaisir et terminer sur une bonne note.

Le électionneur Mondher Kebaïer a déclaré : « C’est une occasion pour nous afin de corriger les erreurs commises face à l’Algérie. Nous en profiterons aussi pour donner du temps de jeu à plusieurs jours. Il y aura de la place pour Rekik et Youssef. Majbri va jouer encore plus. L’objectif ? Nous voulons gagner et offrir un rendement bien meilleur que lors des deux premiers matchs afin de consolider nos certitudes ».

GnetNews