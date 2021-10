Mondher Kebaïer : « Rien n’est encore gagné »

Leader de son groupe avec neuf points en trois matchs, l’équipe de Tunisie disputera la quatrième journée des éliminatoires ce dimanche à Nouakchott face à la Mauritanie. Le sélectionneur national, Mondher Kebaïer a déclaré après la victoire contre le même adversaire à Rades que rien n’est encore gagné et qu’il faut rester prudents : « Nous avons bien joué et nous aurions pu marquer davantage de buts. Wahbi Khazri ? C’est un joueur clé de notre dispositif. J’ai préféré le remplacer parcequ’il a fait ce qu’on lui a demandé. Il ne faut pas oublier qu’il arrive à peine d’un match très intense contre Lyon. Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour progresser sur les balles arrêtées et être encore plus efficaces dans le finish ».

