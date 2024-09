Mondher Zenaïdi appelle les députés à défendre l’intérêt national face aux pressions politiques

Dans un communiqué adressé aux membres de l’Assemblée des représentants du peuple, le candidat à la présidentielle Mondher Zenaïdi a exprimé son inquiétude quant aux pressions exercées sur les députés pour l’adoption d’un projet de loi qu’il juge « dangereux » pour l’équilibre de l’État et de ses institutions.

Zenaïdi a souligné que ce projet vise, selon lui, à « usurper la volonté du peuple tunisien ». Cependant, il a appelé les députés à ne pas céder face à ces pressions, misant sur leur patriotisme et leur sens des responsabilités.

« Ne croyez pas ceux qui vous font craindre un vide institutionnel après l’invalidation des résultats électoraux », a-t-il averti, rappelant que l’article 109 de la Constitution prévoit une gestion du pouvoir en cas de vacance temporaire. Il a rassuré les élus sur le fait que les mécanismes de l’État resteront fonctionnels et qu’il ne faut pas craindre de permettre au peuple de choisir librement son dirigeant.

Mondher Zenaïdi a exhorté les députés à faire passer l’intérêt national avant les intérêts personnels et à résister aux pressions. « L’avenir est porteur d’espoir, et vous avez une occasion unique de faire partie de l’histoire en défendant l’État de droit et ses institutions », a-t-il conclu.

En s’adressant aux élus, Zenaïdi les invite à rester fidèles à leur mission et à se montrer à la hauteur des attentes des Tunisiens.

Gnetnews