Mondher Zenaidi conteste le rejet de sa candidature à la présidentielle devant le tribunal administratif

Mondher Zenaidi, candidat à l’élection présidentielle dont la candidature a été rejetée par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), a annoncé dans un communiqué publié le dimanche 11 août 2024 qu’il entend contester cette décision devant le tribunal administratif.

Zenaidi a exprimé sa ferme opposition à ce qu’il considère comme une décision arbitraire et partiale, affirmant qu’il avait pourtant rempli toutes les conditions légales requises pour se présenter. Il a dénoncé ce qu’il qualifie d’injustice, touchant non seulement sa candidature, mais également celles de la majorité des autres candidats ainsi que les droits du peuple tunisien.

Dans un post sur sa page officielle, Zenaidi a déclaré : « J’ai une grande confiance dans la justice administrative, qui saura, comme toujours, faire preuve d’intégrité et rendre justice à tous les candidats. Les violations constatées sont flagrantes et représentent une atteinte sérieuse aux principes de droit, de loi et aux valeurs de la République. Ce rejet injustifié ne doit pas être toléré, car il s’agit d’une tentative de falsification de la volonté populaire. »

Il a également accusé le président sortant d’avoir manipulé l’instance électorale pour prolonger son mandat, « plongeant le pays dans une crise morale et politique ». Zenaidi a conclu en affirmant que ce « populisme » est déjà moralement et politiquement discrédité, et qu’il tombera bientôt sur le plan légal et populaire.

