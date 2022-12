Mondial 2022 : France-Angleterre en quart de finale

Le quart de finale disputé samedi constituera en effet, selon le site Chroniques bleues, la 42e opposition entre ces deux nations (en comptant les huit premiers matches impliquant une équipe d’Angleterre amateurs, entre 1906 et 1921). Derrière la Belgique (75 matches), il s’agit ainsi de l’adversaire que l’équipe de France a le plus fréquemment affronté dans son histoire, avec un bilan largement déficitaire : 11 succès, 6 nuls et 24 défaites, dont quatre raclées mémorables pour commencer cette histoire commune (0-15 en 1906, 0-12 en 1908, 0-11 en 1909 et 1-10 en 1910 !).

En phase finale, les Bleus et les Trois Lions ont ferraillé à cinq reprises, lors des Mondiaux 1966 et 1982 (victoires 2-0 et 3-1 des Anglais), ainsi que lors des Championnats d’Europe 1992, 2004 et 2012 (pour deux nuls et un inoubliable succès français 2-1, validé par deux buts tardifs de Zinédine Zidane, dans la nuit de Lisbonne, en 2004). Il s’agissait à chaque fois de rencontres disputées en phase de groupes : ce sera donc la première fois, samedi, que ces deux formations vont être opposées dans le cadre d’un match à élimination directe.