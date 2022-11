Mondial 2022-Groupe A : Koulibaly qualifie le Sénégal !

Le Sénégal est allé chercher son billet pour les huitièmes de la Coupe du monde au mérite et au courage. Son destin qatari s’est joué en l’espace de deux minutes et sur deux coups de pied arrêtés. Le capitaine Kalidou Koulibaly s’est arraché au second poteau (70e) pour redonner l’avantage à son pays alors que Moises Caicedo venait d’égaliser sur corner (68e).

Dans l’obligation de triompher de l’Équateur mardi, les Lions de la Teranga se sont montrés supérieurs dans tous les domaines, y compris sur le plan mental après l’égalisation. Vingt ans après, ils imitent ainsi leurs aînés (quarts-finalistes 2002) en ralliant la phase finale d’un Mondial pour la deuxième fois de leur histoire.