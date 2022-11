Mondial 2022 – Groupe A : La France gagne et se qualifie

En maîtrise totale pendant plus d’une heure et logiquement récompensés par l’ouverture du score de Kylian Mbappé (61e), les Bleus ont desserré leur étreinte et laissé un Danemark inexistant jusque-là revenir au score (68e). Mais un second but du numéro 10 français (86e), servi par Antoine Griezmann, a permis à l’équipe de France d’arracher un précieux succès, synonyme de qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Auteur de ses 30e et 31e buts en équipe de France, dont sept en Coupe du monde, Kylian Mbappé compte autant de buts que Zinédine Zidane avec les Bleus.