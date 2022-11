Mondial 2022-Groupe A : Les Pays-Bas au finish contre le Sénégal

Après deux matches à sens unique pour lancer cette Coupe du monde, l’opposition entre le Sénégal et les Pays-Bas devait offrir la première confrontation équilibrée de la compétition. Les Lions de la Teranga et les Néerlandais ont bien été au rendez-vous pour livrer un duel intense qui devrait laisser des traces. Grâce à des buts tardifs de Cody Gakpo (84e) et Davy Klaassen (90+9), les protégés de Louis Van Gaal sont parvenus à arracher un précieux succès dans leur quête de la tête du groupe A.

