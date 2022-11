Mondial 2022 – Groupe F : Le Maroc caresse le rêve

Le Maroc a réalisé un authentique exploit, ce dimanche, en surclassant la Belgique, troisième du dernier Mondial (2-0). Trois jours après avoir tenu en échec les vice-champions du monde croates (0-0), les Lions de l’Atlas ont fait un pas vers les huitièmes de finale.

Le Maroc a remporté son 3e match en Coupe du monde (6 nuls, 9 défaites). Chacune de ces victoires a été acquise contre une équipe européenne et par au moins 2 buts d’écart (3-1 contre le Portugal en 1986 et 3-0 contre l’Écosse en 1998). C’est la première fois que les Lions de l’Atlas remportent un match de Coupe du monde aussi tôt dans la compétition. En 1986 et 1998, ils avaient connu la victoire après leur troisième match de poule.