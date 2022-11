Mondial 2022 : La France perd un autre joueur

Lucas Hernandez a passé des examens ce mardi soir. Le défenseur des Bleus, sorti dès la 9e minute mardi soir lors de l’équipe de France contre l’Australie (4-1), est touché aux ligaments croisés du genou droit et va manquer la suite de la compétition. Dès la fin du match, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, avait dit son inquiétude. « Il doit faire des examens mais ça me semble assez grave, avait-il indiqué sur TF1. Le sélectionneur n’a plus la possibilité d’appeler un nouveau joueur depuis lundi soir.