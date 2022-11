Mondial 2022 : Victoire historique, mais insuffisante ! La Tunisie sort avec plein de regrets

Il ne fallait pas perdre contre l’Australie. La sélection tunisienne de football a réalisé un match historique ce mercredi à Doha contre la France, tenante du titre. Après une grosse première période, les joueurs de Khazri, dans l’obligation de gagner, ont continué à insister et ont fini par trouver la faille. Suite à un ballon récupéré au milieu, Sekhiri sert Khazri qui part défier l’arrière garde française et bat Mandanda.

A vingt minutes de la fin, Deschamps a fait savoir qu’il n’a pas envie de perdre. Mbappe, Rabiot, Griezmann et Dembele font leur entrée. Les Coqs ne sont pas incisifs. L’attaquant du PSG frôle l’exploit, mais après avoir éliminé deux défenseurs, Dahmen repousse son tir enveloppé. La France assiège la moitié de terrain tunisienne et l’inévitable égalisation arrive à la dernière seconde par Griezmann. Non. Le VAR intervient. Il y avait hors jeu. Victoire historique. Largement méritée. Mais quel regret.

GnetNews