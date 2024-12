Mondial 20230 en Arabie Saoudite ? Des ONG dénoncent des « violations des droits de l’homme »

Agences- La décision d’attribuer l’organisation de la Coupe du monde 2034 à l’Arabie saoudite, officialisée ce mercredi, « met des vies en danger » estiment plusieurs ONG et représentants de supporters dans un communiqué commun.

En validant par acclamations, lors d’une visioconférence, le dossier saoudien, le Congrès de la Fédération internationale (FIFA) « a décidé d’ignorer nos avertissements », écrivent notamment Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), la Confédération syndicale internationale (Ituc) et les organisations Sport and Rights Alliance et Football Supporters Europe (FSE).

Les ONG dénoncent des « violations des droits de l’homme »

« Aujourd’hui, les preuves ne manquent pas : travailleurs migrants exploités et victimes de racisme, militants condamnés à des dizaines d’années de prison pour s’être exprimés pacifiquement, femmes et personnes LGBTQIA + confrontées à une discrimination légalisée, ou encore habitants expulsés de force pour faire place à des projets d’État », énumère leur communiqué.

Pour les signataires, « il est évident que sans une action urgente et des réformes globales, la Coupe du monde 2034 sera ternie par la répression, la discrimination et l’exploitation à grande échelle ».