Montassar Louhichi : « On ne peut pas recruter de grands entraineurs »

Consultant de l’émission Attessiaâ Sport, Montassar Louhichi a été interrogé sur les coachs étrangers qui travaillent en Tunisie. La réponse était claire et sans ambiguïté : » Nous ne devons pas induire les supporters en erreur. Nous ne sommes pas capables de recruter de grands coachs au niveau international. Aucun club ne peut se permettre de payer certains salaires. Ceux qui viennent chez nous ne sont que des solutions low cost qui n’apportent rien de plus à nos équipes et ne sont pas supérieurs aux techniciens tunisiens ».

