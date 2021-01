Mouine Chaâbeni : « Réaction positive, mais des lacunes à corriger »

Après la défaite encaissé à Sfax, l’Espérance Sportive de Tunis a retrouvé la victoire samedi contre le Stade Tunisien (2/1) grâce à un doublé de Khenissi qui retrouve les filets après cinq mois. Interrogé après la recontre, le coach Sang et Or a déclaré : « C’était important de bien réagir après la défaite contre le CSS. Nous avons battu un adversaire coriace et nous pourrons continuer à travailler dans la sérénité. On s’améliore sur les balles arrêtées, mais il nous reste encore des lacunes à corriger, notamment sur le plan défensif ».

GnetNews