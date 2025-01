Mourad Zeghidi : une nouvelle affaire prolonge sa dÃ©tention

Mourad Zeghidi : une nouvelle affaire prolonge sa détention

Le journaliste Mourad Zeghidi, bien qu’ayant purgé l’intégralité de sa peine, reste en détention. Ce jeudi 9 janvier 2025, il a comparu devant le juge d’instruction dans ce que ses proches qualifient d’ « affaire inintelligible ».

Sabri Zeghidi, un proche du journaliste, a exprimé son soutien sur les réseaux sociaux. « Ce matin, pendant quelques secondes, nous avons aperçu Mourad se rendre à son audition. Il marchait d’un pas assuré, la tête haute, nous envoyant des sourires et des baisers malgré les menottes », a-t-il écrit.

Mourad Zeghidi avait été condamné par la Cour d’appel de Tunis, le 30 juillet 2024, à huit mois de prison, réduisant ainsi la peine initiale d’un an prononcée par le Tribunal de première instance de Tunis le 22 mai 2024. Les accusations portaient sur une atteinte à l’ordre public et l’attribution de faits non réels à un fonctionnaire public, chacune valant six mois de prison.

La décision de maintenir Mourad Zeghidi en détention, en raison d’une nouvelle procédure judiciaire, suscite des interrogations et des inquiétudes chez ses proches et dans les cercles de défense des libertés.

