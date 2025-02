Mouvement de protestation des cadres et agents du secteur jeunesse et enfance Ã  Manouba

Mouvement de protestation des cadres et agents du secteur jeunesse et enfance à Manouba

Un mouvement de protestation a été observé ce mardi matin, 25 février 2025, au siège du commissariat régional de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées à Manouba. Plusieurs cadres et agents du secteur jeunesse et enfance ont pris part à cette grève en présentiel, qui a touché toutes les structures de jeunesse et d’enfance de la région.

Cette action a été initiée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), à travers sa fédération générale du secteur, conformément à la décision de l’instance administrative sectorielle du 20 février dernier.

Selon Fadia Haki, secrétaire générale du syndicat de base de la jeunesse et de l’enfance à Manouba, plus de 60 éducateurs, administrateurs et agents ont participé à cette grève, affectant neuf établissements, dont les complexes de l’enfance de Mornaguia et Douar Hicher, cinq clubs d’enfants, dont le club itinérant, ainsi que le centre intégré de la jeunesse et de l’enfance de Borj El Amri et le centre régional d’informatique dédiée à l’enfance.

Une manifestation de soutien s’est également tenue en présence de représentants syndicaux régionaux, dont Maher Selmi, chargé de la fonction publique au sein de l’UGTT. Les protestataires ont brandi des slogans appelant au respect du droit syndical, à la mise en application des accords conclus avec le ministère de tutelle et à la création d’un climat social basé sur la négociation, le dialogue et la confiance.

Gnetnews